Паргунькина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паргунькина Евдокия Андреевна

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Место рождения

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Чувашский Сускан

Дата рождения

10.12.1919

Дата смерти

03.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Чувашский Сускан
Рождение ребёнка
23.07.1948

Дочь: Федотова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Федотов Герасим Федотович

С.С.С.Р. Чувашская Республика. г. Чебоксары
Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Федотов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Федотов Герасим Федотович

С.С.С.Р, Чувашская республика, г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Герасим Федотович

Смерть
03.05.1978
Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары
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