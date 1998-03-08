Паргунькина Евдокия Андреевна
Место рожденияУльяновская область, Мелекесский район, с. Чувашский Сускан
Дата рождения10.12.1919
Дата смерти03.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Чувашский Сускан
Рождение ребёнка
23.07.1948
Дочь: Федотова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Федотов Герасим Федотович
С.С.С.Р. Чувашская Республика. г. Чебоксары
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Федотов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Федотов Герасим Федотович
С.С.С.Р, Чувашская республика, г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1978
Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары