Селивёрстов Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1966

Дата смерти

20.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1966

Отец: Селивёрстов Юрий Павлович

Мать: Селивёрстова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.1998

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