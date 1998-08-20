Селивёрстов Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1966
Дата смерти20.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1966
Отец: Селивёрстов Юрий Павлович
Мать: Селивёрстова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.1998