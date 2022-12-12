Реттер Retter (Фишер Fischet) Анна Кунигунда Михаелевна
Место рожденияВюрцбург Арнштейн
Дата рождения1758
Дата смерти05.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Фишер Fischer Иоганн Михаель
Мать: Фишер Fischer Катарина
Вюрцбург Арнштейн
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна
Отец ребёнка: Реттер Retter Иоганнес Иоганнович
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1840
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
1 1840 1 5 -- -- 69 Y Cunigunde Röder Johannes Röder Pfeifer