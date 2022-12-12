Реттер Retter (Фишер Fischet) Анна Кунигунда Михаелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттер Retter (Фишер Fischet) Анна Кунигунда Михаелевна

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Место рождения

Вюрцбург Арнштейн

Дата рождения

1758

Дата смерти

05.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Фишер Fischer Иоганн Михаель

Мать: Фишер Fischer Катарина

Вюрцбург Арнштейн
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Отец ребёнка: Реттер Retter Иоганнес Иоганнович

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттер Retter Иоганнес Иоганнович

Смерть
05.01.1840
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
1 1840 1 5 -- -- 69 Y Cunigunde Röder Johannes Röder Pfeifer
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