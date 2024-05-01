Субботин Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Василий Константинович

Субботин Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

1911 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Субботин Константин Алексеевич

Мать: Субботина Стефанида Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анастасия Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Субботина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Субботин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.