Субботин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Субботина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Субботин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Анастасия Моисеевна
Смерть
После 1923