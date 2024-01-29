Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
После 1852 г.р.

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврил Романов

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Романов

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1852 по 1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврил Романов

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил Романов

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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