Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил Романов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Романов
Рождение ребёнка
С 1852 по 1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврил Романов
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Романов
Смерть
Неизвестно