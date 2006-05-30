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Ефремова Анастасия Станиславовна
Ефремова Анастасия Станиславовна
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Место рождения
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Дата рождения
30.05.2006
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Станислав Николаевич
1977 г.р.
Мать
Ефремова Ольга Михайловна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2006
Отец:
Ефремов Станислав Николаевич
Мать:
Ефремова Ольга Михайловна
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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