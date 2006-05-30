Ефремова Анастасия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Анастасия Станиславовна

Ефремова Анастасия Станиславовна

avatar

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

30.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2006

Отец: Ефремов Станислав Николаевич

Мать: Ефремова Ольга Михайловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close