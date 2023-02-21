Москалёв Василий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалёв Василий Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1943

Дата смерти

04.03.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.?
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