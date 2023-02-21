Москалёв Василий Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1943
Дата смерти04.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.?