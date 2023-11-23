Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Петров
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стефан Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Смерть
1784