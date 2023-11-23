Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Николай Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Петров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Стефан Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Смерть
1784

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