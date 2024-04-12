Фомичева (Сорокина) Татьяна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1893
Дата смерти26.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Отец: Сорокин Георгий Лазаревич
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
21.12.1893
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянина Никиты Петровича Сорокина жена Мария Ефимовна Сорокина
Бракосочетание
03.02.1916
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Щербинино крестьянин Михаил Данилович Масин и Половецкой волости с. Алферова крестьянин Ефим Сергеевич Лаптев по н: д. Рушиново Стефан Григорьевич Сорокин и д. Погост Николай Петрович Ананьев... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1917
Дочь: Фомичева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фомичев Иван Афанасьевич
Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.05.1927
Дочь: Шанина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Фомичев Иван Афанасьевич
Смерть
26.02.1971