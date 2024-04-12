Фомичева (Сорокина) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Сорокина) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.12.1893

Дата смерти

26.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893

Отец: Сорокин Георгий Лазаревич

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.12.1893
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянина Никиты Петровича Сорокина жена Мария Ефимовна Сорокина
Бракосочетание
03.02.1916

Муж: Фомичев Иван Афанасьевич

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Щербинино крестьянин Михаил Данилович Масин и Половецкой волости с. Алферова крестьянин Ефим Сергеевич Лаптев по н: д. Рушиново Стефан Григорьевич Сорокин и д. Погост Николай Петрович Ананьев... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1917

Дочь: Фомичева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фомичев Иван Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.05.1927

Дочь: Шанина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Фомичев Иван Афанасьевич

Смерть
26.02.1971
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