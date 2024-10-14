Афонин Максим Иосифович
мужской, родился 1800
умер 1862
ОтецИосиф (Осип) Семенович1765 г.р.
МатьПрасковья Николаевна1764 г.р.
Супруги
Афонина Матрена Степановна1802 г.р.
Дети
Антон Максимович1820 г.р.
Афонин Афанасий Максимович1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иосиф (Осип) Семенович
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Антон Максимович
Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Афонин Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Максимович
Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна
Смерть
1862