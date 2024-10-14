Афонин Максим Иосифович 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Афонин Максим Иосифович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1800

умер 1862

Отец
Иосиф (Осип) Семенович1765 г.р.
Мать
Прасковья Николаевна1764 г.р.
Супруги
Афонина Матрена Степановна1802 г.р.
Дети
Антон Максимович1820 г.р.
Афонин Афанасий Максимович1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иосиф (Осип) Семенович

Мать: Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Антон Максимович

Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Афонин Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Осипов Акинф Максимович

Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Максимович

Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Афонина Матрена Степановна

Смерть
1862

Причина смерти: чахотка

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