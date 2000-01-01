Блинова Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Блинов Иван Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Блинов Ефим Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Блинов Григорей Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Блинов Алексей Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Блинов Арсентей Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Блинов Яков Назарович

Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Назар Евтропович

Смерть
Неизвестно
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