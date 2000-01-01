Блинова Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Блинов Григорей Назарович
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Блинов Арсентей Назарович
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Блинов Назар Евтропович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно