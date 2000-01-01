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Трефилов Семеон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1834 по 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1834 по 1835

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Дарья

Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Трефилов Архип

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1860

Сын: Трефилов Стефан

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1868

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.04.1875

Сын: Мертворожденная

Мать ребёнка: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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