Трефилов Семеон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1834 по 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1834 по 1835
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Дарья
Бракосочетание
22.01.1858
Жена: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Трефилов Архип
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1860
Сын: Трефилов Стефан
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1868
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.04.1875
Сын: Мертворожденная
Мать ребёнка: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно