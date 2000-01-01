Гайдукова (Мосиенко) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова (Мосиенко) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосиенко Ефим

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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