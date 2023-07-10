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Луньков Алексей Алексеевич

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1933

Отец: Луньков Алексей Иванович

Мать: Лунькова (Царёва) Пелагея Андреевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Всесоюзная перепись населения 1959г.: ЦГА Мос.обл. Ф. 4775 Оп. 2 Д.3419 п_л.№139 (547) эл.стр. 295
Место жительства
1959
Хатунь, Ступино, Московская область
Возраст: 26 лет Всесоюзная перепись населения 1959г.: ЦГА Мос.обл. Ф. 4775 Оп. 2 Д.3419 п_л.№139 (547) эл.стр. 295
Работа или профессия
1959
Хатунь, Ступино, Московская область
Место работы: /л "Звёздочка" п/я 386 Занятие по месту работы: каменщик. Всесоюзная перепись населения 1959г.: ЦГА Мос.обл. Ф. 4775 Оп. 2 Д.3419 п_л.№139 (547) эл.стр. 295
Смерть
Неизвестно

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