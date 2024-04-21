Кисудкина Матрена Степановна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1875
Сын: Кислинский Василий Иванович
Отец ребёнка: Кислинский Иван Степанович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кислинский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кислинский Иван Степанович
Смерть
Неизвестно