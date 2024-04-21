Кисудкина Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисудкина Матрена Степановна

Место рождения

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Иван Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Кислинский Василий Иванович

Отец ребёнка: Кислинский Иван Степанович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кислинский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кислинский Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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