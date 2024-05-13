Ребинина Лукерья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ребинин Федор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ребинина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ребинин Федор Ильич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ребинина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ребинин Федор Ильич
Смерть
Неизвестно