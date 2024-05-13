Ребинина Лукерья Григорьевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Лукерья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Федор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ребинина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ребинин Федор Ильич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ребинина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ребинин Федор Ильич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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