Ларина (Горшкова) Соломония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.
Сын: Ларин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Автономович
Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Ларин Иван Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно