Мякишева (Климушкина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякишева (Климушкина) Анна Никифоровна

Мякишева (Климушкина) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишев Василий Васильевич

Бракосочетание
27.09.1864 ст.

Муж: Мякишев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1868

Сын: Мякишев Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1878

Сын: Мякишев Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.04.1882

Сын: Мякишев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Мякишева Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.