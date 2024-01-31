Мякишева (Климушкина) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1864 ст.
Рождение ребёнка
18.04.1868
Сын: Мякишев Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1878
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.04.1882
Сын: Мякишев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Мякишева Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно