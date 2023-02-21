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Дикарев Игорь

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Место рождения

Оренбургская область. г.Новотроицк

Дата рождения

01.09.1958

Дата смерти

20.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область. г.Новотроицк
Рождение ребёнка
24.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новотроицк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новотроицк
Смерть
20.07.1982
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно
г.Новотроицк Оренбургской обл.
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