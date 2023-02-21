Дикарев Игорь
Место рожденияОренбургская область. г.Новотроицк
Дата рождения01.09.1958
Дата смерти20.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область. г.Новотроицк
Рождение ребёнка
24.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новотроицк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новотроицк
Смерть
20.07.1982
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно
г.Новотроицк Оренбургской обл.