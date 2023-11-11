Цыпилев Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыпилев Иван
Рождение ребёнка
1682
Сын: Цыпилев Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Басалаева ? Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Люльково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басалаева ? Ивановна
Смерть
Неизвестно