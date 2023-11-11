Цыпилев Арсений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпилев Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыпилев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Цыпилев Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Басалаева ? Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыпилев Лучка Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Люльково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева ? Ивановна

Смерть
Неизвестно
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