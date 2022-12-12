Домника Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Петровна

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Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Петр Кондратьевич

Мать: Мавра Феофилактовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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