Домника Петровна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Петр Кондратьевич
Мать: Мавра Феофилактовна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783