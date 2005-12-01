Степаненко Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1935
Дата смерти01.12.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935
Отец: Гармаш Алексей
Мать: Гармаш Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: Гончарова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Степаненко Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1959
Сын: Степаненко Владимир Павлович
Отец ребёнка: Степаненко Павел Иванович
Смерть
01.12.2005