Степаненко Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаненко Вера Алексеевна

Степаненко Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1935

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935

Отец: Гармаш Алексей

Мать: Гармаш Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: Гончарова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Степаненко Павел Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1959

Сын: Степаненко Владимир Павлович

Отец ребёнка: Степаненко Павел Иванович

Смерть
01.12.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.