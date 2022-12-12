Марфа Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Васильев

Смерть
Неизвестно
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