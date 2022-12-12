Марфа Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Васильев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Васильев
Смерть
Неизвестно