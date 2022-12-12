Булатова (Файзуллина) Галина Савильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Файзуллина) Галина Савильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1980

Дочь: Бушуева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Булатов Александр Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1984

Дочь: Наумова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Булатов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Александр Иванович

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