Булатова (Файзуллина) Галина Савильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1980
Дочь: Бушуева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Булатов Александр Иванович
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1984
Дочь: Наумова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Булатов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно