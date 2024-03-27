Шафиков Диней Закирович
Место рожденияБашкирская АССР, Белебеевский район, с. Знаменка
Дата рождения06.09.1924
Дата смерти13.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шафикова ?
с. Знаменка Белебеевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафикова ?
Смерть
13.06.1983