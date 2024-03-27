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Шафиков Диней Закирович

Место рождения

Башкирская АССР, Белебеевский район, с. Знаменка

Дата рождения

06.09.1924

Дата смерти

13.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Белебеевский район, с. Знаменка
Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафикова ?

с. Знаменка Белебеевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова ?

Смерть
13.06.1983
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