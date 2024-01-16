Мордвинов Никита Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Никита Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ефремова/Ефимова

Рождение ребёнка
27.02.1875 ст.

Сын: Мордвинов Федот Никитич

Мать ребёнка: Параскева Ефремова/Ефимова

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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