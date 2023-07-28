Мельникова (Наумова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Наумова) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
14.07.2009

Дочь: Мельникова (Наумова) Ангелина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.07.2013

Сын: Мельников (Наумов) Даниил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.08.2021

Сын: Мельников Марк Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Игоревич

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