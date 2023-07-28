Мельникова (Наумова) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.2009
Дочь: Мельникова (Наумова) Ангелина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.2013
Сын: Мельников (Наумов) Даниил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.08.2021
Отец ребёнка: Мельников Сергей Игоревич