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Гончаров Игорь Михайлович
Гончаров Игорь Михайлович
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Место рождения
Томск
Дата рождения
21.08.1970
Пол
Мужской
Отец
Гончаров Михаил Макарович
1948 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1970
Отец:
Гончаров Михаил Макарович
Мать: не указана
Томск
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