Гончаров Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Игорь Михайлович

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Место рождения

Томск

Дата рождения

21.08.1970

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1970

Отец: Гончаров Михаил Макарович

Мать: не указана

Томск
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