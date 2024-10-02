Власова (Климова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#210
Крещение
20.10.1872 ст.
д. Теляково- девица Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Запись № 307 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#307 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Кондратий Васильевич Власов и Роман Алексеевич Климов. по невесте - д. Юркино - Роман Игнатьевич и ... Показать все
Смерть
Неизвестно