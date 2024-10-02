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Власова (Климова) Параскева Михайловна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

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ТР
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872 ст.

Отец: Климов Михаил Алексеевич

Мать: Климова Евгения Григорьевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#210
Крещение
20.10.1872 ст.
д. Теляково- девица Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Власов Иван Васильевич

Запись № 307 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#307 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Кондратий Васильевич Власов и Роман Алексеевич Климов. по невесте - д. Юркино - Роман Игнатьевич и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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