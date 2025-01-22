Феодора Кузьмина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Феодора Кузьмина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Шичков ФедорНеизвестно г.р.
Дети
Шичков Федор?.03.1890 г.р.
Шичков Иван07.05.1891 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шичков Федор

Рождение ребёнка
?.03.1890

Сын: Шичков Федор

Отец ребёнка: Шичков Федор

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
07.05.1891

Сын: Шичков Иван

Отец ребёнка: Шичков Федор

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: (Шичкова) Евдокия

Отец ребёнка: Шичков Федор

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
05.02.1896

Сын: Шичков Парфен

Отец ребёнка: Шичков Федор

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: (Шичкова) Марья

Отец ребёнка: Шичков Федор

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.