Феодора Кузьмина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Шичков ФедорНеизвестно г.р.
Дети
Шичков Федор?.03.1890 г.р.
Шичков Иван07.05.1891 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шичков Федор
Рождение ребёнка
?.03.1890
Сын: Шичков Федор
Отец ребёнка: Шичков Федор
Рождение ребёнка
07.05.1891
Сын: Шичков Иван
Отец ребёнка: Шичков Федор
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: (Шичкова) Евдокия
Отец ребёнка: Шичков Федор
Рождение ребёнка
05.02.1896
Сын: Шичков Парфен
Отец ребёнка: Шичков Федор
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: (Шичкова) Марья
Отец ребёнка: Шичков Федор
Смерть
Неизвестно