Габдульянова (Архипова) Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.04.1994
Муж: Габдульянова Наиль
Рождение ребёнка
04.09.1995
Сын: Габдульянова Булат
Отец ребёнка: Габдульянова Наиль
Рождение ребёнка
17.02.1998
Дочь: Алиса
Отец ребёнка: Габдульянова Наиль