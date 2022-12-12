Габдульянова (Архипова) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдульянова (Архипова) Ирина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.04.1994

Муж: Габдульянова Наиль

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1995

Сын: Габдульянова Булат

Отец ребёнка: Габдульянова Наиль

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1998

Дочь: Алиса

Отец ребёнка: Габдульянова Наиль

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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