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Москальский Ефим Кузьмич

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Москальский Кузьма Васильевич

Мать: Москальская Ирина Максимовна

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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