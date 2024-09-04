Абдулганиев Игорь Владикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.?
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?
Отец: Абдулганиев Владик Валерьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Тимур Игоревич
Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулганиева Гульназ
Рождение ребёнка
26.01.2006
Дочь: Абдулганиева Дарина Игоревна
Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ
Рождение ребёнка
24.03.2010
Дочь: Абдулганиева Вероника Игоревна
Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ