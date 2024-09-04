Абдулганиев Игорь Владикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулганиев Игорь Владикович

Абдулганиев Игорь Владикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?

Отец: Абдулганиев Владик Валерьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Тимур Игоревич

Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулганиева Гульназ

Рождение ребёнка
26.01.2006

Дочь: Абдулганиева Дарина Игоревна

Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ

Рождение ребёнка
24.03.2010

Дочь: Абдулганиева Вероника Игоревна

Мать ребёнка: Абдулганиева Гульназ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.