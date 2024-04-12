Фекла Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Захарова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаил Назаров

Отец ребёнка: Назар Антипов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Назарова

Отец ребёнка: Назар Антипов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Назаров

Отец ребёнка: Назар Антипов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Матвей Назаров

Отец ребёнка: Назар Антипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Антипов

Смерть
Неизвестно
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