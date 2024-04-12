Фекла Захарова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаил Назаров
Отец ребёнка: Назар Антипов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Назарова
Отец ребёнка: Назар Антипов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Назаров
Отец ребёнка: Назар Антипов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Матвей Назаров
Отец ребёнка: Назар Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Антипов
Смерть
Неизвестно