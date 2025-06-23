Островская (Водмильская) Марианна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Островский Станислав ТомашевичНеизвестно г.р.
Дети
Островская Марианна Станиславовна28.04.1835 ст. г.р.
Островский Якуб Станиславович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1835 ст.
Дочь: Островская Марианна Станиславовна
Отец ребёнка: Островский Станислав Томашевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Островский Якуб Станиславович
Отец ребёнка: Островский Станислав Томашевич
Смерть
Неизвестно