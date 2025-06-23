Островская (Водмильская) Марианна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Островская (Водмильская) Марианна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Островский Станислав ТомашевичНеизвестно г.р.
Дети
Островская Марианна Станиславовна28.04.1835 ст. г.р.
Островский Якуб Станиславович1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Островский Станислав Томашевич

Рождение ребёнка
28.04.1835 ст.

Дочь: Островская Марианна Станиславовна

Отец ребёнка: Островский Станислав Томашевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Островский Якуб Станиславович

Отец ребёнка: Островский Станислав Томашевич

Смерть
Неизвестно

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