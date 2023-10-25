Ивохина (Александрова) Алевтина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивохина (Александрова) Алевтина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1967

Сын: Ивохин Александр Викторович

Отец ребёнка: Ивохин Виктор Степанович

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.1970

Сын: Ивохин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ивохин Виктор Степанович

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивохин Виктор Степанович

Смерть
Неизвестно
Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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