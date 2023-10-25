Ивохина (Александрова) Алевтина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1967
Сын: Ивохин Александр Викторович
Отец ребёнка: Ивохин Виктор Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1970
Отец ребёнка: Ивохин Виктор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область