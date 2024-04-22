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Дмитрий Федоров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Федор Кирилов (Ич)

Мать: Авдотья Ларионова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Военная служба
1771
Воинское звание: рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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