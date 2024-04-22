Дмитрий Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Федор Кирилов (Ич)
Мать: Авдотья Ларионова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Военная служба
1771
Воинское звание: рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно