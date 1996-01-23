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Замахаев Владислав Викторович
Замахаев Владислав Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1996
Пол
Мужской
Отец
Замахаев Виктор Викторович
1964 г.р.
Мать
Замахаева (Кураносова) Алла Трофимовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1996
Отец:
Замахаев Виктор Викторович
Мать:
Замахаева Алла Трофимовна
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