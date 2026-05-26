Семёнов-Тян-Шанский НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
мужской, родился 17.12.1888
умер 27.06.1974
ОтецСемёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ07.11.1852 г.р.
Супруги
(Фон Врангель) ВЕРА НИКОЛАЕВНА1896 г.р.
(Барк) НИНА ПЕТРОВНА1900 г.р.
Дети
Семёнов-Тян-Шанский ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ13.09.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888
Отец: Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
Мать: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Бракосочетание
1918
Развод
1920
Бракосочетание
1922
Жена: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Семёнова-Тян-Шанская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Семёнов-Тян-Шанский ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА
Смерть
27.06.1974