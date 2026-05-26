Семёнов-Тян-Шанский НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 17.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов-Тян-Шанский НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 17.12.1888

умер 27.06.1974

Отец
Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ07.11.1852 г.р.
Мать
Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА1854 г.р.
Супруги
(Фон Врангель) ВЕРА НИКОЛАЕВНА1896 г.р.
(Барк) НИНА ПЕТРОВНА1900 г.р.
Дети
(Семёнова-Тян-Шанская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА1923 г.р.
Семёнов-Тян-Шанский ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ13.09.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888

Отец: Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
1918

Жена: (Фон Врангель) ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Развод
1920

Жена: (Фон Врангель) ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
1922

Жена: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Семёнова-Тян-Шанская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Семёнов-Тян-Шанский ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Барк) НИНА ПЕТРОВНА

Смерть
27.06.1974

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