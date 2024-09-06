(Алексеева) Мария Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Алексеева) Мария Лазарева

(Алексеева) Мария Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Кирилл Федоров

Рождение ребёнка
1907

Сын: Боровиков Николай

Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Боровикова) Клавдия

Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров

Рождение ребёнка
1913

Сын: Боровиков Александр

Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.