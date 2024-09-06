(Алексеева) Мария Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Боровиков Николай
Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Боровикова) Клавдия
Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров
Рождение ребёнка
1913
Сын: Боровиков Александр
Отец ребёнка: Боровиков Кирилл Федоров