Смиловенко Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиловенко Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.?

Сын: Смиловенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Смиловенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиловенко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Смиловенко Александр

Смерть
1988
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