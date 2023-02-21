Смиловенко Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.?
Сын: Смиловенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Смиловенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиловенко Виктор Александрович
Отец ребёнка: Смиловенко Александр
Смерть
1988