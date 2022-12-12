Матрона Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иоакимович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Максим Федорович
Отец ребёнка: Федор Иоакимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иоакимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иоакимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иоакимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно