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Матрона Иларионовна

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Место рождения

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иоакимович

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Максим Федорович

Отец ребёнка: Федор Иоакимович

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иоакимович

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иоакимович

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иоакимович

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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