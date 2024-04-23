Гудкова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Иван Петрович
Отец ребёнка: Гудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1913
Отец ребёнка: Гудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1918
Дочь: Гудкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Гудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1928
Дочь: Гудкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Гудков Петр Иванович
Павловское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно