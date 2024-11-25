Бандуркин Никита Петрович
мужской, родился Около 1767
умер 02.04.1822
ОтецБандуркин Петр МакаровичОколо 1746 г.р.
Супруги
Бандуркина Анна ПавловнаОколо 1782 г.р.
Бандуркина Ксения ЕвтееваНеизвестно г.р.
Дети
(Бандуркина) Васса НикитичнаОколо 1798 г.р.
(Бандуркина) Ефимия Никитична29.08.1800 г.р.Показать еще 6
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Рождение
Около 1767
Отец: Бандуркин Петр Макарович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Бандуркина) Васса Никитична
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1800
Дочь: (Бандуркина) Ефимия Никитична
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Бракосочетание
Около 20.04.1802
Жена: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.01.1806
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 13.02.1810
Дочь: (Бандуркин) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.05.1812
Дочь: (Бандуркин) Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Бракосочетание
Между 1814 и 1817
Рождение ребёнка
Около 23.12.1814
Дочь: (Бандуркина) Аксинья? Никитовна
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 13.10.1816
Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 08.07.1818
Сын: Бандуркин Владимер Никитич
Мать ребёнка: Бандуркина Ксения Евтеева
Смерть
02.04.1822