Бандуркин Никита Петрович Около 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Бандуркин Никита Петрович

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Около 1767

умер 02.04.1822

Отец
Бандуркин Петр МакаровичОколо 1746 г.р.
Супруги
Бандуркина Анна ПавловнаОколо 1782 г.р.
Бандуркина Ксения ЕвтееваНеизвестно г.р.
Дети
(Бандуркина) Васса НикитичнаОколо 1798 г.р.
(Бандуркина) Ефимия Никитична29.08.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Бандуркин Петр Макарович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Бандуркина) Васса Никитична

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
29.08.1800

Дочь: (Бандуркина) Ефимия Никитична

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Бракосочетание
Около 20.04.1802

Жена: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1806

Сын: Бандуркин Петр Никитич

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 13.02.1810

Дочь: (Бандуркин) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
24.05.1812

Дочь: (Бандуркин) Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Бракосочетание
Между 1814 и 1817

Жена: Бандуркина Ксения Евтеева

Рождение ребёнка
Около 23.12.1814

Дочь: (Бандуркина) Аксинья? Никитовна

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 13.10.1816

Сын: Бандуркин Андрей Никитич

Мать ребёнка: Бандуркина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 08.07.1818

Сын: Бандуркин Владимер Никитич

Мать ребёнка: Бандуркина Ксения Евтеева

Смерть
02.04.1822

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