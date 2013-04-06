Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1922

Дата смерти

06.04.2013

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1922

Отец: Кончаков Андрей

Мать: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Георгий Ильич

Рождение ребёнка
25.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Георгий Ильич

Рождение ребёнка
15.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Георгий Ильич

Рождение ребёнка
17.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Георгий Ильич

Смерть
06.04.2013

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