Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1922
Дата смерти06.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
25.05.1944
Рождение ребёнка
15.11.1945
Рождение ребёнка
17.09.1947
Смерть
06.04.2013