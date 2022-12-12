Чекалова (Ртищева) Агафья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти11.06.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1862 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.
Дочь: Клюева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.
Дочь: Чекалова Мария Петровна
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.
Дочь: Чекалова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
15.10.1883 ст.
Дочь: Чекалова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Дочь: Ястребова Анна Петровна
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
21.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов
Смерть
11.06.1912 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
13.06.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан