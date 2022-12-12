Чекалова (Ртищева) Агафья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Ртищева) Агафья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

11.06.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1862 ст.

Муж: Чекалов Пётр Евдокимов

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1866 ст.

Сын: Чекалов Иван Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.

Сын: Чекалов Иоаким Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.

Дочь: Клюева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.

Дочь: Чекалова Мария Петровна

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Дочь: Чекалова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.

Сын: Чекалов Иван Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1883 ст.

Дочь: Чекалова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Дочь: Ястребова Анна Петровна

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1888 ст.

Сын: Чекалов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Пётр Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
11.06.1912 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
13.06.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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