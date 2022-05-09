Пономарева Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1924

Дата смерти

09.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Эйхман Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Пономарев Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Борисович

Отец ребёнка: Пономарев Борис Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Борис Георгиевич

Фабрика, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
09.05.2022
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