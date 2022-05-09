Пономарева Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1924
Дата смерти09.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Эйхман Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Пономарев Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Борисович
Отец ребёнка: Пономарев Борис Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Фабрика, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
09.05.2022