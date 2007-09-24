Логинов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1973
Дата смерти24.09.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.09.2007