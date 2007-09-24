Логинов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1973

Дата смерти

24.09.2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.09.2007
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