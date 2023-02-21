Якимович София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимович София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1967

Сын: Якимович Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Якимович Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимович Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Якимович Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимович Михаил Васильевич

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