Якимович София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1967
Сын: Якимович Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Якимович Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимович Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Якимович Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно