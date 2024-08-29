Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1879 ст.
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1879 ст.
Отец: Болдырев Иван Николаевич
Мать: Екатерина Петровна
Бракосочетание
24.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1903
Сын: Воробьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1907
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Павел
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1911
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург