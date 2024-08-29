Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Место рождения

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

09.12.1879 ст.

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1879 ст.

Отец: Болдырев Иван Николаевич

Мать: Екатерина Петровна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
24.04.1900 ст.

Муж: Воробьев Иван Михайлович

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Воробьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Павел

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.